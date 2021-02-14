Футболисты «Специи» отшлепали одноклубника после гола в ворота «Милана»

Полузащитник «Специи» Джулио Маджоре отличился в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Милана» на 56-й минуте встречи (2:0, второй тайм).

После этого его одноклубники довольно необычным образом поздравили автора забитого мяча. Они приспутили ему шорты и отшлепали его.

«Специя» до матча с «Миланом» с 21 баллом занимала 16-е место в турнирной таблице серии А.