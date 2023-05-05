Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:24

Спаллетти: «Мы смогли подарить радость целому городу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал досрочную победу в чемпионате Италии.

«Проблема для тех, кто привык много работать, как я, заключается в том, что мы изо всех сил пытаемся в полной мере насладиться победами. Всегда есть работа, которую нужно сделать, поэтому радость быстротечна.

Видеть, как фанаты «Наполи» улыбаются и радуются — для меня самые большие эмоции. Это те, кто передает свое счастье. Проблема была в том, чтобы дойти до такого момента, как когда у тебя за спиной ощущение целого города... Здесь есть люди, которые смогут пережить трудные моменты в своей жизни, потому что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей радости.

Возможно, теперь я чувствую себя более расслабленным, мы смогли подарить им эту радость. Эти болельщики видели, как великие тренеры приходят и уходят. Они видели игру Диего Марадоны и, возможно, в этом успехе чувствуется и его покровительство. Поэтому трудно говорить им, да, мы финишировали третьими в прошлом сезоне и боролись за титул. Я слышал, как тренеры говорят, что это всего лишь третий наш совместный сезон, но мы стремимся к победе. Нашей главной задачей было сохранить место в Лиге чемпионов. Некоторые протестовали против команды прошлым летом, и мне это не понравилось. Когда я сказал, что мы должны бороться за скудетто, люди жаловались и считали, что я перешел черту. Но то, что я сказал, заключалось в том, чтобы выжать максимум из этих игроков, а также сформировать менталитет.

Прошлый сезон тоже был великолепным, и у нас никогда не было сомнений в нашей цели. Бенитес, Анчелотти, Сарри с лучшим футболом в Италии, Гаттузо, выигравший Кубок Италии, уже прошли через «Наполи», так зачем я сюда пришел? Я не могу говорить, что мы хотим избежать вылета. Мы должны побеждать», — цитирует Football Italia Спаллетти.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.

Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «мастерса»
Бежавшая с Украины биатлонистка вернула российский паспорт. Бех снова может выступать за нашу страну
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капелло отметил роль Кварацхелии в чемпионстве «Наполи»

«Наполи» опубликовал видео из чемпионской раздевалки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 19:00
Аталанта – Специя
 3 : 2
3.05 19:00
Ювентус – Лечче
 2 : 1
3.05 19:00
Салернитана – Фиорентина
 3 : 3
3.05 19:00
Сампдория – Торино
 0 : 2
3.05 22:00
Милан – Кремонезе
 1 : 1
3.05 22:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 0
3.05 22:00
Монца – Рома
 1 : 1
3.05 22:00
Верона – Интер
 0 : 6
4.05 21:45
Эмполи – Болонья
 3 : 1
4.05 21:45
Удинезе – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 22
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости