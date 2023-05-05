Спаллетти: «Мы смогли подарить радость целому городу»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал досрочную победу в чемпионате Италии.
«Проблема для тех, кто привык много работать, как я, заключается в том, что мы изо всех сил пытаемся в полной мере насладиться победами. Всегда есть работа, которую нужно сделать, поэтому радость быстротечна.
Видеть, как фанаты «Наполи» улыбаются и радуются — для меня самые большие эмоции. Это те, кто передает свое счастье. Проблема была в том, чтобы дойти до такого момента, как когда у тебя за спиной ощущение целого города... Здесь есть люди, которые смогут пережить трудные моменты в своей жизни, потому что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей радости.
Возможно, теперь я чувствую себя более расслабленным, мы смогли подарить им эту радость. Эти болельщики видели, как великие тренеры приходят и уходят. Они видели игру Диего Марадоны и, возможно, в этом успехе чувствуется и его покровительство. Поэтому трудно говорить им, да, мы финишировали третьими в прошлом сезоне и боролись за титул. Я слышал, как тренеры говорят, что это всего лишь третий наш совместный сезон, но мы стремимся к победе. Нашей главной задачей было сохранить место в Лиге чемпионов. Некоторые протестовали против команды прошлым летом, и мне это не понравилось. Когда я сказал, что мы должны бороться за скудетто, люди жаловались и считали, что я перешел черту. Но то, что я сказал, заключалось в том, чтобы выжать максимум из этих игроков, а также сформировать менталитет.
Прошлый сезон тоже был великолепным, и у нас никогда не было сомнений в нашей цели. Бенитес, Анчелотти, Сарри с лучшим футболом в Италии, Гаттузо, выигравший Кубок Италии, уже прошли через «Наполи», так зачем я сюда пришел? Я не могу говорить, что мы хотим избежать вылета. Мы должны побеждать», — цитирует Football Italia Спаллетти.
В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|33
|25
|5
|3
|69-23
|80
|
2
|Лацио
|33
|19
|7
|7
|52-24
|64
|
3
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|
4
|Интер
|33
|19
|3
|11
|60-35
|60
|
5
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|
6
|Милан
|33
|16
|10
|7
|53-39
|58
|
7
|Рома
|33
|17
|7
|9
|45-31
|58
|
8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|
9
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|
10
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|
11
|Монца
|33
|12
|9
|12
|41-44
|45
|
12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|
13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|
18
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|
19
|Кремонезе
|33
|3
|12
|18
|29-59
|21
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|3.05
|19:00
|
Аталанта – Специя
|3 : 2
|3.05
|19:00
|
Ювентус – Лечче
|2 : 1
|3.05
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|3 : 3
|3.05
|19:00
|
Сампдория – Торино
|0 : 2
|3.05
|22:00
|
Милан – Кремонезе
|1 : 1
|3.05
|22:00
|
Лацио – Сассуоло
|2 : 0
|3.05
|22:00
|
Монца – Рома
|1 : 1
|3.05
|22:00
|
Верона – Интер
|0 : 6
|4.05
|21:45
|
Эмполи – Болонья
|3 : 1
|4.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|1 : 1
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|22
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|19
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|31
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|24
|1
|0