Спаллетти: «Мы смогли подарить радость целому городу»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал досрочную победу в чемпионате Италии.

«Проблема для тех, кто привык много работать, как я, заключается в том, что мы изо всех сил пытаемся в полной мере насладиться победами. Всегда есть работа, которую нужно сделать, поэтому радость быстротечна.

Видеть, как фанаты «Наполи» улыбаются и радуются — для меня самые большие эмоции. Это те, кто передает свое счастье. Проблема была в том, чтобы дойти до такого момента, как когда у тебя за спиной ощущение целого города... Здесь есть люди, которые смогут пережить трудные моменты в своей жизни, потому что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей радости.

Возможно, теперь я чувствую себя более расслабленным, мы смогли подарить им эту радость. Эти болельщики видели, как великие тренеры приходят и уходят. Они видели игру Диего Марадоны и, возможно, в этом успехе чувствуется и его покровительство. Поэтому трудно говорить им, да, мы финишировали третьими в прошлом сезоне и боролись за титул. Я слышал, как тренеры говорят, что это всего лишь третий наш совместный сезон, но мы стремимся к победе. Нашей главной задачей было сохранить место в Лиге чемпионов. Некоторые протестовали против команды прошлым летом, и мне это не понравилось. Когда я сказал, что мы должны бороться за скудетто, люди жаловались и считали, что я перешел черту. Но то, что я сказал, заключалось в том, чтобы выжать максимум из этих игроков, а также сформировать менталитет.

Прошлый сезон тоже был великолепным, и у нас никогда не было сомнений в нашей цели. Бенитес, Анчелотти, Сарри с лучшим футболом в Италии, Гаттузо, выигравший Кубок Италии, уже прошли через «Наполи», так зачем я сюда пришел? Я не могу говорить, что мы хотим избежать вылета. Мы должны побеждать», — цитирует Football Italia Спаллетти.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.