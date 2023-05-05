Капелло отметил роль Кварацхелии в чемпионстве «Наполи»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал для «СЭ» досрочную победу «Наполи» в чемпионате Италии.

«Какую роль сыграл Хвича в победе «Наполи»? Очень важную. В следующем сезоне он будет играть еще лучше», — сказал Капелло «СЭ».

«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул.

За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.