Моуринью прокомментировал свое увольнение из «Ромы»

Жозе Моуринью прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ромы».

«Увольнение? В этом нет ничего особенного. Трудно понять, как могут уволить тренера, который два раза подряд доходил до финала еврокубка. Это единственная странность», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Португальский специалист покинул «Рому» в январе 2024 года. Вместе с римлянами Моуринью в сезоне-2021/22 выиграл Лигу конференций. В сезоне-2022/23 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

Кроме римского клуба Моуринью тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».