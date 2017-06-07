Бывший главный тренер "Ромы" и "Зенита" Лучано Спаллетти прилетел в Китай для подписания контракта с "Интером". На странице фанатов миланского клуба в Твиттере были опубликованы фотографии из китайского аэропорта, на которых запечатлены специалист с болельщиками черно-синих.
Ранее появилась информация, что Спаллетти согласовал двухлетний контракт с "Интером" и будет получать порядка 4 миллионов евро за сезон.
В минувшем сезоне под его руководством "Рома" заняла второе место в чемпионате Италии, а "Интер" со Стефано Пиоли финишировал на 7-м месте и остался без еврокубков.
Напомним, что в прошлом году китайская фирма "Сунин" стала владельцем "Интера".
Bel accueil des supporters chinois interistes à Luciano Spalletti ! https://t.co/NB2NEras5E pic.twitter.com/jsdmbnGZGy– FC Inter Milan 🇫🇷 (@SoloInter) 7 июня 2017 г.
vasiunchik
Дешево продался
12:36 7 июня
achuburov
Французы неожиданно захватили Италию
12:14 7 июня