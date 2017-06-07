Бывший главный тренер "Ромы" и "Зенита" Лучано Спаллетти прилетел в Китай для подписания контракта с "Интером". На странице фанатов миланского клуба в Твиттере были опубликованы фотографии из китайского аэропорта, на которых запечатлены специалист с болельщиками черно-синих.

Ранее появилась информация, что Спаллетти согласовал двухлетний контракт с "Интером" и будет получать порядка 4 миллионов евро за сезон.

В минувшем сезоне под его руководством "Рома" заняла второе место в чемпионате Италии, а "Интер" со Стефано Пиоли финишировал на 7-м месте и остался без еврокубков.

Напомним, что в прошлом году китайская фирма "Сунин" стала владельцем "Интера".