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Спаллетти после игры с «Антальяспором» рассказал о состоянии Кварацхелии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после победы над «Антальяспором» (3:2) в товарищеском матче рассказал о состоянии полузащитника Хвичи Кварацхелии. Грузинский хавбек восстановился после травмы и сыграл один тайм.

«Делаем все, что нужно, чтобы в январе быть физически готовыми к чемпионату. В Турции есть все удобства для подготовки. С Кварацхелией все в порядке, спина больше не болит. Мы рады, что он снова доступен для ротации», — цитирует Football Italia Спаллетти.

Кварацхелия провел за «Наполи» 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил 8 мячей и сделал 10 голевых передач.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
0
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«Наполи» в товарищеском матче победил «Антальяспор». Кварацхелия отыграл один тайм
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
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 - : -
4.01 14:30
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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