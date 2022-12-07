«Наполи» в товарищеском матче победил «Антальяспор». Кварацхелия отыграл один тайм

Итальянский «Наполи» в товарищеском матче победил турецкий «Антальяспор» со счетом 3:2.

В составе «Наполи» дубль сделал нападающий Джакомо Распадори. Также гол на счету полузащитника Марко Политано.

В основном составе неаполитанской команды вышел полузащитник Хвича Кварацхелия, который восстановился после травмы. Он провел один тайм и был заменен в перерыве.