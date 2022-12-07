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«Наполи» в товарищеском матче победил «Антальяспор». Кварацхелия отыграл один тайм

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянский «Наполи» в товарищеском матче победил турецкий «Антальяспор» со счетом 3:2.

В составе «Наполи» дубль сделал нападающий Джакомо Распадори. Также гол на счету полузащитника Марко Политано.

В основном составе неаполитанской команды вышел полузащитник Хвича Кварацхелия, который восстановился после травмы. Он провел один тайм и был заменен в перерыве.

Хвича Кварацхелия
ФК Антальяспор
ФК Наполи
0
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