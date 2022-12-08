Раньери может возглавить «Дженоа»

«Дженоа» занимается поиском нового главного тренера. 6 декабря Александр Блессин покинул свой пост из-за неудачного выступления команды.

По данным итальянский СМИ, его место может занять Клаудио Раньере, который остается без команды с января 2022 года.

На данный момент «Дженоа» временно руководит Альберто Джилардино.