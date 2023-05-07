Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что руководство «Наполи» активировало опцию продления его контракта с командой.
«Я благодарен клубу за то, что они активировали опцию продления моего контракта до июня 2024 года. Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон», — цитирует Спаллетти журналист Фабрицио Романо.
Спаллетти возглавляет неаполитанцев с 2021 года. В этом сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|
2
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|
3
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|
4
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
5
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|
6
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|
7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|
8
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|
9
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|
10
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|
11
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|
12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|
13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
18
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|16:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|6.05
|19:00
|
Рома – Интер
|0 : 2
|6.05
|21:45
|
Кремонезе – Специя
|2 : 0
|7.05
|13:30
|
Аталанта – Ювентус
|0 : 2
|7.05
|16:00
|
Торино – Монца
|1 : 1
|7.05
|19:00
|
Наполи – Фиорентина
|1 : 0
|7.05
|21:45
|
Лечче – Верона
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|8.05
|19:30
|
Удинезе – Сампдория
|- : -
|8.05
|21:45
|
Сассуоло – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|19
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|31
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|25
|1
|0
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