СПАЛ в большинстве обыграл «Торино»
СПАЛ обыграл «Торино» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил форвард Андреа Петанья. На 56-й минуте «Торино» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Бремер.
СПАЛ занимает 19-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 12 очков. «Торино» с 21 баллом располагается на 10-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
17-й тур
Голы: Ринкон, 4 (1:0). Стрефецца, 42 (1:1). Петанья, 81 (1:2).
«Торино»: Сиригу, Ансальди (Лаксальт, 43), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Лукич (Дзадза, 77), Верди, Белотти, Беренгер (Мейте, 62).
СПАЛ: Бериша, Томович, Ционек, Викари, Игор, Куртич (Вальдифиори, 74), Миссироли, Валоти (Мурджа, 68), Стрефецца, Палоски (Ди Франческо, 84), Петанья.
Предупреждения: Ансальди, 24. Бремер, 41. Сиригу, 44. Валоти, 63. Игор, 68. Миссироли, 70. Петанья, 82.
Удаление: Бремер, 55.
Судья: Фаббри.
21 декабря. Турин. Стадион Олимпийский.