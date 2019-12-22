СПАЛ в большинстве обыграл «Торино»

СПАЛ обыграл «Торино» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил форвард Андреа Петанья. На 56-й минуте «Торино» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Бремер.

СПАЛ занимает 19-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 12 очков. «Торино» с 21 баллом располагается на 10-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

«Торино» — СПАЛ — 1:2 (1:1)

Голы: Ринкон, 4 (1:0). Стрефецца, 42 (1:1). Петанья, 81 (1:2).

«Торино»: Сиригу, Ансальди (Лаксальт, 43), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Лукич (Дзадза, 77), Верди, Белотти, Беренгер (Мейте, 62).

СПАЛ: Бериша, Томович, Ционек, Викари, Игор, Куртич (Вальдифиори, 74), Миссироли, Валоти (Мурджа, 68), Стрефецца, Палоски (Ди Франческо, 84), Петанья.

Предупреждения: Ансальди, 24. Бремер, 41. Сиригу, 44. Валоти, 63. Игор, 68. Миссироли, 70. Петанья, 82.

Удаление: Бремер, 55.

Судья: Фаббри.

21 декабря. Турин. Стадион Олимпийский.