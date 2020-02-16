Совет директоров «Сампдории» ушел в отставку в полном составе
14:16
В руководстве «Сампдории» произошли изменения, сообщает Football Italia.
Сообщается, что совет директоров ушел в отставку в полном составе. Ранее покинул клуб вице-президент Паоло Фиорентина.
Президент «Самп» Массимо Ферреро после этого должен будет сформировать новое руководство. Ранее он заявлял, что готов продать клуб, но только «надежному» покупателю.
«Сампдория» занимает 17-е место в серии А, имея 23 очка в 23 играх.
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