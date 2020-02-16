Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Совет директоров «Сампдории» ушел в отставку в полном составе

14:16
Теги:

В руководстве «Сампдории» произошли изменения, сообщает Football Italia.

Сообщается, что совет директоров ушел в отставку в полном составе. Ранее покинул клуб вице-президент Паоло Фиорентина.

Президент «Самп» Массимо Ферреро после этого должен будет сформировать новое руководство. Ранее он заявлял, что готов продать клуб, но только «надежному» покупателю.

«Сампдория» занимает 17-е место в серии А, имея 23 очка в 23 играх.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир