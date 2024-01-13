«Наполи» в концовке вырвал победу над «Салернитаной»

«Наполи» дома обыграл «Салернитану» в матче 20-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 29-й минуте открыл полузащитник гостей Антонио Кандрева. Неаполитанцы отыгрались благодаря голу Маттео Политано с пенальти на 45+4-й минуте. Победу хозяевам принес гол Амира Рахмани на 90+6-й минуте.

«Наполи» (31 очко) поднялся на шестое место в серии А. Команда Вальтера Маццарри прервала трехматчевую серию без побед во всех турнирах.

«Салернитана» (12) продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Италии.

В параллельном матче вничью сыграли «Дженоа» и «Торино» — 0:0.