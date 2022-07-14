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Сегодня, 12:58

«Ювентус» в ближайшее время объявит о покупке защитника «Дженоа» Камбьясо за 9 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» подпишет защитника «Дженоа» Андреа Камбьясо, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, туринский клуб заплатит за 22-летнего итальянца 9 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти в будущем с учетом бонусов.

Футболист подпишет контракт до конца июня 2026 года с зарплатой в 1 миллион евро в год.

Камбьясо — воспитанник «Дженоа». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1547518265458659329
Футбол
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