СМИ: Зидан может возглавить "Ювентус"

"Ювентус" может уволить главного тренера Массимилиано Аллегри по окончании сезона. Как утверждает Tuttosport, 51-летний специалист будет отправлен в отставку, если "бьянконери" не выиграют Лигу чемпионов.

Главной кандидатурой на замену Аллегри является экс-рулевой "Реала" Зинедин Зидан. Сообщается, что 46-летний француз пристально следит за ситуацией вокруг туринского клуба. На Зидана также претендуют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Зидан играл за "Ювентус" с 1996 по 2001 год. Он был главным тренером "Реала" с 2016 по 2018 год. Под руководством француза "королевский клуб" становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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