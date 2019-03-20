22:51 20 марта | Футбол — Италия

СМИ: "Ювентус" не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

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"Ювентус" не будет принимать участие в Международном кубке чемпионов - турнире, который проходит в США каждое лето. Как утверждает The New York Times, "бьянконери" не хотят появляться на американской территории из-за расследования, направленного против форварда Криштиану Роналду. Туринский клуб отправится в Азию, где примет участие в схожем турнире, участниками которого должны стать "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед"

34-летний Роналду обвиняется американки Кэтрин Майорги, которое якобы случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. В 2010-м она получила от представителей португальца 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года выступила с обвинениями в адрес игрока. 

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