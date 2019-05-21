СМИ: "Ювентус" и "Интер" претендуют на Сарри, тренер готов вернуться в Италию

"Ювентус" и "Интер" хотели бы подписать контракт с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри, сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, сам тренер готов вернуться в серию А. "Челси" не планирует его увольнять, но готов рассмотреть другие кандидатуры, если итальянец все же решит уйти. Его контракт с английским клубом истекает через год.

На данный момент основными кандидатами на пост главного тренера "Ювентуса" являются Маурицио Сарри и Симоне Индзаги из "Лацио". Ранее также сообщалось, что "Интер", вероятно, возглавит Антонио Конте - предшественник Сарри в "Челси".

"Челси" занял третье место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где сыграет с "Арсеналом".

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