СМИ: Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти был недоволен действиями полузащитника Жоау Мариу на тренировке. В связи с этим он отправил его домой.

Как сообщает Sky Sport Italia, по мнению специалиста, игрок тренировался с недостаточным усердием. Тренер также потребовал, чтобы футболист изменил свой подход к делу и продемонстрировал это уже на завтрашнем занятии.

26-летний португалец в текущем сезоне провел 22 матча за "Интер" и забил один мяч при трех голевых передачах.

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