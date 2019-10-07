СМИ: Спаллетти согласился возглавить «Милан»
17:23
Бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти согласился возглавить «Милан». Стороны достигли принципиальной договоренности, сообщает Sky Italia.
Теперь «россонери» нужно договориться «Интером». У Спаллетти до сих пор есть действующий контракт с «нерадзурри», рассчитанный до лета 2021 года. По соглашению, итальянец получает около 5 миллионов евро в год, и для его расторжения «Интеру» нужно выплатить неустойку.
В случае успешных переговоров Спаллетти подпишет трехлетний контракт с «Миланом».
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр