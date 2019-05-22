16:49 | Футбол — Италия

СМИ: Конте близок к тому, чтобы возглавить "Интер"

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Следующим главным тренером "Интера", вероятнее всего станет Антонио Конте, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, стороны близки к сделке. Ранее сообщалось, что "Интер" также рассматривает кандидатуру главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

Итальянец известен по работе с "Ювентусом" и "Челси". Он был уволен из английского клуба летом 2018 года, после чего отсудил компенсацию за досрочное расторжение контракта. Сейчас главным тренером "Интера" является Лучано Спаллетти.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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