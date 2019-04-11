СМИ: "Интер" выбирает между Конте и Моуринью

"Интер" собирается уволить Лучано Спаллетти с поста главного тренера по окончании сезона. Как утверждает портал Goal, "нерадзурри" рассматривают двух кандидатов на пост рулевого: Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Владельцы "Интера" хотят видеть на посту главного тренера 56-летнего Моуринью. Он уже возглавлял миланский клуб с 2008 по 2010 год и выигрывал чемпионат Италии (дважды), а также Лигу чемпионов. Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта заинтересован в приглашении 49-летнего Конте, с которым он ранее работал в "Ювентусе".

"Интер" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков после 31 тура.

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