СМИ: игрокам "Ювентуса" сообщили о назначении Сарри на пост главного тренера

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, скорее всего, возглавит "Ювентус" этим летом. Как утверждают Daily Mail и Tuttosport, игрокам туринского клуба уже сообщили о назначении 60-летнего итальянца на этот пост.

Представитель "Челси" Брюс Бак сегодня встретился с руководством "Ювентуса", чтобы обсудить детали предстоящего переезда тренера в Турин. Ранее "бьянконери" объявили о том, что Массимилиано Аллегри уйдет с поста рулевого команды по окончании текущего сезона.

Напомним, Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. Под его руководством "Челси" занял третье место в премьер-лиге и дошел до финала Лиги Европы, где сыграет с "Арсеналом".

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