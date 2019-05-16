СМИ: Гасперини возглавит "Рому"

Главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини возглавит "Рому", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, ссылаясь на Radio Radio, специалист подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы. "Аталанта" под руководством 61-летнего специалиста в текущем сезоне занимает четвертое место в чемпионате и имеет шанс пробиться в Лигу чемпионов.

Сейчас главным тренером "Ромы" является Клаудио Раньери. Команда за два тура до финиша чемпионата занимает шестое место, имея в активе 62 очка.

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