СМИ: Эль-Шаарави получил травму и пропустит матчи с "Наполи" и "Фиорентиной"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави получил повреждение, сообщают итальянские СМИ. Он пропустит ближайшие матчи своей команды.

Как информирует Sky Sport Italia, у футболиста растяжение икроножной мышцы первой степени. Как правило, на восстановление после такого повреждения требуется около двух недель. Таким образом, футболист пропустит матчи с "Наполи" и "Фиорентиной" в серии А. Не исключено, что он успеет восстановиться к игре с "Сампдорией" 6 апреля.

26-летний нападающий в текущем сезоне провел 25 матчей за "Рому" во всех турнирах и забил девять мячей при шести голевых передачах.

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