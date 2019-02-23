СМИ: Аллегри может предоставить отдых Роналду в матче с "Болоньей"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, возможно, не выйдет в стартовом составе в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Болоньи". Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, главный тренер Массимилиано Аллегри, вероятно, предоставит отдых португальцу. Также указано, что это часть плана подготовки к ответному матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". В первой игре туринский клуб уступил со счетом 0:2.

Матч "Болонья" - "Ювентус" состоится 24 февраля и начнется в 17.00 по московскому времени.

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