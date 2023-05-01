Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за Абрахамом из «Ромы»
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, скауты манкунианцев посетили матч «Ромы» против «Милана» (1:1) в 32-м туре серии А, в котором Абрахам забил единственный гол римлян.
25-летний англичанин выступает за «Рому» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|
2
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|
3
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
|48-27
|60
|
4
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|
5
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|
6
|Интер
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|
7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|
8
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|
9
|Фиорентина
|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|
10
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|
11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|
12
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|
13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|
17
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|
18
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|
19
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|
20
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|1 : 0
|28.04
|21:45
|
Специя – Монца
|0 : 2
|29.04
|19:00
|
Рома – Милан
|1 : 1
|29.04
|21:45
|
Торино – Аталанта
|1 : 2
|30.04
|13:30
|
Интер – Лацио
|3 : 1
|30.04
|16:00
|
Кремонезе – Верона
|1 : 1
|30.04
|16:00
|
Наполи – Салернитана
|1 : 1
|30.04
|16:00
|
Сассуоло – Эмполи
|2 : 1
|30.04
|19:00
|
Фиорентина – Сампдория
|5 : 0
|30.04
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|23
|1
|0
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