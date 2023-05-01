Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за Абрахамом из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, скауты манкунианцев посетили матч «Ромы» против «Милана» (1:1) в 32-м туре серии А, в котором Абрахам забил единственный гол римлян.

25-летний англичанин выступает за «Рому» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.