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Сегодня, 09:42

Ибрагимович хочет остаться в «Милане» еще на сезон

Виктория Кравченко
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Златан Ибрагимович.
Фото Reuters

Нападающий Златан Ибрагимович хочет заключить с «Миланом» новый контракт, сообщает calciomercato.com. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

По данным источника, футболист в скором времени проведет переговоры с руководством «Милана». Если клуб откажется от нового контракта, швед будет искать новую команду.

Ибрагимович выступает за команду с 2020 года. Ранее он уже играл за «Милан» с 2010 по 2012 годы. Всего на счету форварда 163 матча за красно-черных, 93 гола и 35 результативных передач. Большую часть сезона-2022/23 Ибрагимович пропустил из-за травм.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 32 18 6 8 48-27 60
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
9
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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28.04 19:30
Лечче – Удинезе
 1 : 0
28.04 21:45
Специя – Монца
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29.04 19:00
Рома – Милан
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29.04 21:45
Торино – Аталанта
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30.04 13:30
Интер – Лацио
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30.04 16:00
Кремонезе – Верона
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Наполи – Салернитана
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Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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