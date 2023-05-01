Кьеза разочарован своей ролью в «Ювентусе» и думает об уходе

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть команду, сообщает журналист Адриано Дель Монте.

По информации источника, 25-летний итальянец разочарован своей ролью в «Ювентусе», в которой играет при главном тренере туринцев Массимилиано Аллегри. В связи с этим Кьеза задумывается об уходе из команды.

В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Контракт Кьезы с командой рассчитан до лета 2025 года.