Ситуация Индзаги в «Интере» ухудшилась

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги находится под давлением в клубе, сообщают итальянские СМИ. Миланцы не могут победить на протяжении 6 матчей.

По данный источника, тренеру грозит скорое увольнение. Индзаги было поставлено условие побеждать в оставшихся матчах. Однако команда ранее сыграла вничью с «Салернитаной».

Следующий матч «Интер» проведет 11 апреля против «Бенфики» в Лиге чемпионов.