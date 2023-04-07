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Сегодня, 19:54

«Интер» не удержал победу над «Салернитаной» и продлил серию без побед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игровой момент в матче «Салернитана» — «Интер».
Фото Reuters

«Интер» в гостях сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 29-го тура серии А — 1:1.

На 6-й минуте счет встречи с передачи Ромелу Лукаку открыл защитник миланцев Робин Гозенс. Хозяевам поля удалось отыграться благодаря голу Антонио Кандревы в компенсированное ко второму тайму время.

После этого матча команда Симоне Индзаги с 51 очком осталась на 4-м месте в Серии А, но в этом туре их может обойти «Рома». «Интер» продлил серию без побед во всех турнирах до 6 матчей. В последний раз «нерадзурри» набирали три очка 5 марта в игре против «Лечче» (2:0) в 25-м туре чемпионата Италии.

«Салернитана» с 29 баллами сохранила 15-ю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 29-й тур
07 апр, 18:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:1
Интер
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Ситуация Индзаги в «Интере» ухудшилась
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
4
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
5
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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7.04 18:00
Салернитана – Интер
 1 : 1
7.04 20:00
Лечче – Наполи
 - : -
7.04 22:00
Милан – Эмполи
 - : -
8.04 13:30
Удинезе – Монца
 - : -
8.04 15:30
Фиорентина – Специя
 - : -
8.04 17:30
Аталанта – Болонья
 - : -
8.04 17:30
Сампдория – Кремонезе
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8.04 19:30
Торино – Рома
 - : -
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Лацио – Ювентус
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 26 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 19 1 0
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