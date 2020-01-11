Симоне Индзаги: «Я не думал, что «Лацио» может выиграть десять матчей подряд»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в матче чемпионата Италии. Для римлян это десятая победа подряд в серии А.

— Мы играли лучше в первом тайме, а «Наполи» — во втором, — цитирует Sky Italia Индзаги. — Это была сбалансированная игра, все сводилось к единственному голу. Все дело в той работе, которую мы провели перед сезоном. Это было фантастически. Мы начали с пробуксовки в серии А и Лиге Европы, но продолжали показывать свой футбол. Мы сохраняли спокойствие и уверенность, несмотря на критику. Я не думал, что мы выиграем десять матчей подряд, но видел прогресс в игре, хвалил своих игроков. У «Наполи» были определенные проблемы, однако это все еще отличная команда.