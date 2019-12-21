Симоне Индзаги: «На бумаге «Ювентус» имеет больше шансов на победу в Суперкубке Италии»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал о подготовке к Суперкубку Италии против «Ювентуса». Встреча пройдет 22 декабря в Саудовской Аравии.

— Независимо от того, как играет «Ювентус», мы будем противостоять команде с отличным классом, — цитирует Индзаги Football Italia. - Мы подготовились к любой ситуации. Я сказал ребятам, чтобы они были сосредоточены. Будет важно удержать мяч и заставить «Ювентуса» бегать, что они и делают с нами, когда сами владеют мячом.

Все знают Криштиану Роналду — он чемпион, который может изменить игру в любой момент, но есть много других игроков, за которыми мы пристально следим.