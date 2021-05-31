Симоне Индзаги хочет сохранить Лукаку в «Интере»

Будущий главный тренер «Интера» Симоне Индзаги хочет сохранить форварда миланцев Ромелу Лукаку, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

New Inter manager Inzaghi has called Romelu Lukaku in the last few hours. The club confirmed the intention to keep Lukaku as «key player' despite interest from UK clubs. ??? #Inter



Negotiations still on with PSG for Achraf Hakimi — but Inter won't accept less than € 80m. ?? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2021

По данным источника, тренер позвонил бельгийцу и сообщил ему, что он хотел бы, чтобы Лукаку остался в «Интере». В Лукаку заинтересованы ряд топ-клубов Англии. 28-летний форвард играет в «Интере» с лета 2019 года, куда перешел из «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне футболист провел 36 матчей в серии А, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.