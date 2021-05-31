Симоне Индзаги хочет сохранить Лукаку в «Интере»
12:53
Будущий главный тренер «Интера» Симоне Индзаги хочет сохранить форварда миланцев Ромелу Лукаку, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, тренер позвонил бельгийцу и сообщил ему, что он хотел бы, чтобы Лукаку остался в «Интере». В Лукаку заинтересованы ряд топ-клубов Англии. 28-летний форвард играет в «Интере» с лета 2019 года, куда перешел из «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне футболист провел 36 матчей в серии А, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.
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