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Симоне Индзаги хочет сохранить Лукаку в «Интере»

12:53
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Будущий главный тренер «Интера» Симоне Индзаги хочет сохранить форварда миланцев Ромелу Лукаку, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, тренер позвонил бельгийцу и сообщил ему, что он хотел бы, чтобы Лукаку остался в «Интере». В Лукаку заинтересованы ряд топ-клубов Англии. 28-летний форвард играет в «Интере» с лета 2019 года, куда перешел из «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне футболист провел 36 матчей в серии А, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

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