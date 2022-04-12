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Симон Кьер вошел в Зал славы итальянского футбола за спасение жизни Эриксена

Симон Кьер получил награду имени Давиде Астори за спасение жизни Эриксена
Роман Шишов
Корреспондент
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Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер вошел в Зал славы итальянского футбола и получил награду имени Давиде Астори за спасение жизни полузащитника Кристиана Эриксена. У последнего в матче чемпионата Европы 2020 года с Финляндией остановилось сердце, а Кьер первым оказал ему помощь.

«Некоторые вещи и некоторые моменты того дня останутся со мной навсегда, — цитирует Кьера пресс-служба Федерации футбола Италии. — Главное, что сейчас у Кристиана все отлично. Он вернулся на поле и продолжил делать то, что любит больше всего, а именно игру в футбол.

В те страшные моменты мы вели себя как настоящая команда, каждый из нас делал все возможное, чтобы помочь товарищу по команде и нашему другу. Хочу сказать, что я уже перевернул эту страницу и мне даже не очень хочется говорить об этом снова. То, что мы сделали тогда — это результат совместных действий игроков, врачей, медиков и всего персонала. Мы были рядом с Кристианом.

Когда я бежал к Кристиану, я, как и все остальные, не имел понятия, что у него остановилось сердце. Единственное, что я хотел, это побвстрее добежать до него и опстараться помочь. Это было самым важным. Если вы видите подобное, то необходимо действовать и действовать быстро.

В оказании первой помощи скорость имеет решающее значение. Нужно делать то, что можешь, и делать это быстро, а затем как можно быстрее позволить профессионалу взяться за работу. Тогда нам повезло, потому что врачи были рядом".

Напомним, во встрече чемпионата Европы-2020 с Финляндией (0:1) Эриксен перенес остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента в конце января. 30-летний футболист провел пять матчей за команду, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Кристиан Эриксен
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