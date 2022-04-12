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«Интер» не хочет расставаться с Алексисом Санчесом этим летом

Нападающий «Интера» Санчес может остаться в команде еще на сезон
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Форвард «Интера» Алексис Санчес, возможно, останется в миланском клубе, пишет Calciomercato.

По информации издания, футболист является ключевым игроком команды, поэтому руководство «Интера» не хочет с ним расставаться. Клуб попытается сохранить Санчеса. Его контракт истекает летом 2023 года.

В составе «Интера» 33-летний хавбек играет с лета 2019 года. В этом сезоне он провел 31 матч за команду во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 5 ассистов.

Алексис Санчес
ФК Интер (Интернационале)
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2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
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 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
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 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
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16
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 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
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