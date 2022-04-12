«Интер» не хочет расставаться с Алексисом Санчесом этим летом

Нападающий «Интера» Санчес может остаться в команде еще на сезон

Форвард «Интера» Алексис Санчес, возможно, останется в миланском клубе, пишет Calciomercato.

По информации издания, футболист является ключевым игроком команды, поэтому руководство «Интера» не хочет с ним расставаться. Клуб попытается сохранить Санчеса. Его контракт истекает летом 2023 года.

В составе «Интера» 33-летний хавбек играет с лета 2019 года. В этом сезоне он провел 31 матч за команду во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 5 ассистов.