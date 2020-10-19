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Шомуродов дебютирует за «Дженоа». Фанаты засыпали Twitter клуба словами поддержки

21:26
Элдор Шомуродов. Фото ФК "Арсенал"
Элдор Шомуродов. Фото ФК "Арсенал"
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Новичок «Дженоа» Элдор Шомуродов вышел в стартовом составе на матч 4-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Для форварда сборной Узбекистана игра станет первой в составе генуэзцев.

Шомуродов перешел в «Дженоа» этой осенью из «Ростова».

Фанаты завалили твит генуэзцев с составом на игру словами поддержки в адрес форварда и флажками Узбекистана.

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