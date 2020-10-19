Шомуродов дебютирует за «Дженоа». Фанаты засыпали Twitter клуба словами поддержки
21:26
Новичок «Дженоа» Элдор Шомуродов вышел в стартовом составе на матч 4-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Для форварда сборной Узбекистана игра станет первой в составе генуэзцев.
Шомуродов перешел в «Дженоа» этой осенью из «Ростова».
Фанаты завалили твит генуэзцев с составом на игру словами поддержки в адрес форварда и флажками Узбекистана.
?? Ecco gli 11 Grifoni di #VeronaGenoa— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 19, 2020
?? @SerieA
? #ForzaGenoa pic.twitter.com/gmWQ2huNp4
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