Шомуродов дебютирует за «Дженоа». Фанаты засыпали Twitter клуба словами поддержки

Новичок «Дженоа» Элдор Шомуродов вышел в стартовом составе на матч 4-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Для форварда сборной Узбекистана игра станет первой в составе генуэзцев.

Шомуродов перешел в «Дженоа» этой осенью из «Ростова».

Фанаты завалили твит генуэзцев с составом на игру словами поддержки в адрес форварда и флажками Узбекистана.