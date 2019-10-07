Шкриньяр призвал «Интер» быть более агрессивным

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в 7-м туре чемпионата Италии. Миланский клуб впервые потерял очки в сезоне.

— Это была смешанная неделя, потому что мы неплохо играли в Барселоне и против «Ювентуса», — цитирует Sky Sport Italia Шкриньяра. — Контролировали мяч и создавали моменты, но не смогли забить голы. «Ювентус» — сильная команда, мы все это знали. Нам есть, что улучшать, и в этом вся прелесть, так как мы постоянно учимся и развиваемся.

Думаю, что мы должны быть более агрессивными в защите в районе штрафной, так как «Барселона» была очень опасна и с их передачами.

Интер — Ювентус

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