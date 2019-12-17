Серия А запустила акцию по борьбе с расизмом с картинами обезьян. Клубы недовольны

Серия А запустила кампанию по борьбе с расизмом, один из элементов которой вызвал недоумение и критику со стороны ряда клубов. В офисе лиги был выставлен триптих художника Симоне Фугадзотто — на всех трех картинах изображены обезьяны. Серия А и автор произведения решили сделать картины символом борьбы с расизмом.

— Я решил изобразить обезьян, потому что они символизируют человеческое естество, — цитирует Football Italia Фугадзотто. — Я рисую обезьян уже шесть лет и хотел этой работой показать, что все мы и есть обезьяны. Я нарисовал западную обезьяну — с голубыми глазами, азиатскую — с миндалевидными глазами, и черную обезьяну. Обезьяны должны научить нас, что нет разницы между человеком и ними. Мы все обезьяны.

Не все клубы оценили такой шаг со стороны серии А. В своем Twitter заявление опубликовала «Рома».

— Мы были очень удивлены, увидев эту антирасистскую кампанию серии А с участием нарисованных обезьян в социальных сетях, — говорится в заявлении клуба. — Мы понимаем, что лига хочет бороться с расизмом, но не верим, что это правильный способ.

Данное сообщение у себя в Twitter также опубликовал «Милан».