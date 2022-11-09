Каррера рассказал о своей работе во главе «Бари», которая продлилась всего два месяца

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о последней на сегодня работе — во главе «Бари» в серии А.

— Ваше последнее на сегодня место работы — «Бари». С того времени прошло полтора года. Почему пауза так затянулась?

— Я скучаю по тренерской работе. После «Бари» были предложения, но не было нужных условий. Мне бы хотелось найти команду и начать работу с ней с начала чемпионата, чтобы иметь возможность построить систему так, как хочу я. Плюс хочется выстроить определенный футбол, взять под него игроков. Надеюсь, в следующем году такая возможность представится.

— Почему вы пошли в серию С — только из-за того, что это ваша бывшая команда, где вы играли пять лет? И почему проработали там только два месяца?

— Да, пошел в «Бари» именно поэтому. Там не было возможности продвинуться дальше. Я пришел туда в тот момент, когда в клубе не было спортивного директора, был закрыт трансферный рынок. Это был выбор сердца. Я там играл пять лет, я вырос в «Бари». Поэтому решился на эту работу и надеялся принести пользу. К сожалению, у меня не получилось. Все пошло не так, как хотелось.

— Вы ушли оттуда по собственному желанию или руководство уволило вас?

— Руководство видело, что у меня не получается дать команде тот всплеск, которого от меня хотели. И решило вернуть предыдущего тренера, которого я и заменил. Но и это не помогло. В «Бари» не дали мне времени, чтобы поработать. Если бы продолжил — возможно, получилось бы лучше. Но футбол тебя не ждет. Я пришел в феврале, а в апреле уже пришлось уйти.