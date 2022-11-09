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Сегодня, 07:15

Каррера рассказал о своей работе во главе «Бари», которая продлилась всего два месяца

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о последней на сегодня работе — во главе «Бари» в серии А.

— Ваше последнее на сегодня место работы — «Бари». С того времени прошло полтора года. Почему пауза так затянулась?

— Я скучаю по тренерской работе. После «Бари» были предложения, но не было нужных условий. Мне бы хотелось найти команду и начать работу с ней с начала чемпионата, чтобы иметь возможность построить систему так, как хочу я. Плюс хочется выстроить определенный футбол, взять под него игроков. Надеюсь, в следующем году такая возможность представится.

— Почему вы пошли в серию С — только из-за того, что это ваша бывшая команда, где вы играли пять лет? И почему проработали там только два месяца?

— Да, пошел в «Бари» именно поэтому. Там не было возможности продвинуться дальше. Я пришел туда в тот момент, когда в клубе не было спортивного директора, был закрыт трансферный рынок. Это был выбор сердца. Я там играл пять лет, я вырос в «Бари». Поэтому решился на эту работу и надеялся принести пользу. К сожалению, у меня не получилось. Все пошло не так, как хотелось.

— Вы ушли оттуда по собственному желанию или руководство уволило вас?

— Руководство видело, что у меня не получается дать команде тот всплеск, которого от меня хотели. И решило вернуть предыдущего тренера, которого я и заменил. Но и это не помогло. В «Бари» не дали мне времени, чтобы поработать. Если бы продолжил — возможно, получилось бы лучше. Но футбол тебя не ждет. Я пришел в феврале, а в апреле уже пришлось уйти.

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
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ФК Бари
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Каррера рассказал, что до июня 2023 года не может выезжать за пределы Италии и за это время у него было много предложений из-за границы
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 12 2 0 34-10 38
2
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
18
 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
19
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 2 : 0
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 1 : 1
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 0 : 0
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
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