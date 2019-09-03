Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

Сегодня исполняется 30 лет со дня смерти Гаэтано Ширеа

10:56
Теги:

30 лет назад в автокатастрофе погиб известный итальянский футболист, защитник Гаэтано Ширеа. Ему было 36 лет.

Ширеа выступал за «Аталанту», «Ювентус» и сборную Италии. Семикратный чемпион Италии, двукратный победитель Кубка страны. Победитель Кубка европейских чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка. Чемпион мира в составе сборной Италии.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир