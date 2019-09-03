Сегодня исполняется 30 лет со дня смерти Гаэтано Ширеа
10:56
30 лет назад в автокатастрофе погиб известный итальянский футболист, защитник Гаэтано Ширеа. Ему было 36 лет.
Thirty years without Gaetano. https://t.co/gO28ZFTRl2#GaetanoScirea pic.twitter.com/dHRWslfKLe— JuventusFC (@juventusfcen) September 3, 2019
Ширеа выступал за «Аталанту», «Ювентус» и сборную Италии. Семикратный чемпион Италии, двукратный победитель Кубка страны. Победитель Кубка европейских чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка. Чемпион мира в составе сборной Италии.
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр