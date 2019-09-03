Сегодня исполняется 30 лет со дня смерти Гаэтано Ширеа

30 лет назад в автокатастрофе погиб известный итальянский футболист, защитник Гаэтано Ширеа. Ему было 36 лет.

Ширеа выступал за «Аталанту», «Ювентус» и сборную Италии. Семикратный чемпион Италии, двукратный победитель Кубка страны. Победитель Кубка европейских чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка. Чемпион мира в составе сборной Италии.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр