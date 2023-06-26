Щенсны заявил, что Аллегри является его хорошим другом

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о своих отношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри. Футболист признался, что специалист является его хорошим другом.

«Он может сказать мне то, что я не услышу ни от кого другого. Мы также стали соседями после того, как я переехал в Турин. Могу сказать, что Массимилиано — мой большой друг», — цитирует Щесны Calciomercato.

Ранее 33-летний вратарь продлил контракт с «Ювентусом» еще на год. Его соглашение с туринцами истекает летом 2025 года.