«Милан» проводит переговоры с «ПСЖ» по переходу Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sport Mediaset.

Сезон-2022/23 аргентинец провел в «Галатасарае», за который выступал на правах аренды.

По информации издания, «Милан» уже связался с парижским клубом по поводу трансфера форварда. Ранее он уже выступал в серии А, забив 124 гола в 219 матчах во всех турнирах за «Интер».

Икарди провел 26 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.