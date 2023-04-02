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Щенсны: «Я не вижу себя в другом топ-клубе после «Ювентуса»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился мнением о возможном уходе из клуба.

«Я всем доволен в «Ювентусе». Мой контракт истекает в 2024 году, но это не проблема, это первый раз, когда кто-то говорит об этом. Я не вижу себя в другом топ-клубе после «Ювентуса» в своей карьере», — приводит слова Щенсны Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 32-летний поляк провел 27 матчей, в которых 15 раз сыграл на ноль и пропустил 26 мячей. Щенсны выступает за «Ювентус» с лета 2017 года.

Войцех Щенсны
ФК Ювентус
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2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
6
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
9
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
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 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
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 Торино 27 10 7 10 29-33 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
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 Монца 27 9 7 11 32-37 34
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 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
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 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
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 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
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 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
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