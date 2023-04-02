Щенсны: «Я не вижу себя в другом топ-клубе после «Ювентуса»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился мнением о возможном уходе из клуба.

«Я всем доволен в «Ювентусе». Мой контракт истекает в 2024 году, но это не проблема, это первый раз, когда кто-то говорит об этом. Я не вижу себя в другом топ-клубе после «Ювентуса» в своей карьере», — приводит слова Щенсны Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 32-летний поляк провел 27 матчей, в которых 15 раз сыграл на ноль и пропустил 26 мячей. Щенсны выступает за «Ювентус» с лета 2017 года.