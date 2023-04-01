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1 апреля, 23:36

«Ювентус» обыграл «Верону» и одержал третью победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» — «Верона» — 1:0.
Фото AFP

«Ювентус» обыграл «Верону» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на арене «Альянц Стадиум».

Единственный гол забил Мойзе Кин на 55-й минуте.

«Ювентус» выиграл третий матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А с 44 очками. «Верона» находится на 18-й строчке (19 очков).

Италия. Серия А. 28-й тур
01 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Верона
Мойзе Кин
Футбол
ФК Верона
ФК Ювентус
1
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 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
6
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
9
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
10
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
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 Торино 27 10 7 10 29-33 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
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 Монца 27 9 7 11 32-37 34
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 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
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