«Ювентус» обыграл «Верону» и одержал третью победу подряд

«Ювентус» обыграл «Верону» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на арене «Альянц Стадиум».

Единственный гол забил Мойзе Кин на 55-й минуте.

«Ювентус» выиграл третий матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А с 44 очками. «Верона» находится на 18-й строчке (19 очков).