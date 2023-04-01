«Ювентус» обыграл «Верону» и одержал третью победу подряд
«Ювентус» обыграл «Верону» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на арене «Альянц Стадиум».
Единственный гол забил Мойзе Кин на 55-й минуте.
«Ювентус» выиграл третий матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А с 44 очками. «Верона» находится на 18-й строчке (19 очков).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|
2
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|
3
|Интер
|28
|16
|2
|10
|47-32
|50
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|
6
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|
7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|
8
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|
9
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|
10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|
11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|
12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|
20
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
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38 тур
|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|1 : 3
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|0 : 1
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|- : -
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
|- : -
|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|3.04
|21:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|19
|1
|0
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