Сазонова признали худшим в составе «Торино»

В 9-м туре серии А «Торнио» проиграл дома «Интеру» со счетом 0:3. Грузинский защитник Саба Сазонов заменил получившего травму голландца Схурса на 51-й минуте при счете 0:0.

La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport назвали Сазонова худшим игроком «Торино» в этой встрече с оценкой 5,0. Такой же балл игрок получил и от издания Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport: «Единственным смягчающим фактором является то, что он вышел на поле практически без разминки. Потерял Тюрама, когда тот забил гол. Ещё несколько раз попадал впросак. Очень неудачный вечер».

Corriere dello Sport: «Странным образом прижался к своему вратарь, бросив Тюрама, когда тот забивал первый гол «Интера». Можно себе представить гневную реакцию тренера «Торино»...

Tuttosport: «Он вышел, и все рухнуло».