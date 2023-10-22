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Сегодня, 13:10

Сазонова признали худшим в составе «Торино»

Георгий Кудинов
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Саба Сазонов.
Фото Global Look Press

В 9-м туре серии А «Торнио» проиграл дома «Интеру» со счетом 0:3. Грузинский защитник Саба Сазонов заменил получившего травму голландца Схурса на 51-й минуте при счете 0:0.

La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport назвали Сазонова худшим игроком «Торино» в этой встрече с оценкой 5,0. Такой же балл игрок получил и от издания Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport: «Единственным смягчающим фактором является то, что он вышел на поле практически без разминки. Потерял Тюрама, когда тот забил гол. Ещё несколько раз попадал впросак. Очень неудачный вечер».

Corriere dello Sport: «Странным образом прижался к своему вратарь, бросив Тюрама, когда тот забивал первый гол «Интера». Можно себе представить гневную реакцию тренера «Торино»...

Tuttosport: «Он вышел, и все рухнуло».

ФК Торино
Саба Сазонов
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Итальянские СМИ высоко оценили игру Кварацхелии против «Вероны»: «У соперников мало шансов его остановить»
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
7
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
8
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
9
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
10
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
11
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
12
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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