Каррера: «Алексей Миранчук доказал, что он способен играть в серии А»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«В этом сезоне Алексей Миранчук наконец-то вышел на свой уровень и доказал, что может играть в «Аталанте», в серии А. Ему нужно было немного времени. Было видно, что он будет прогрессировать, если продолжит усердно работать», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук сыграл 28 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2025 года. Игрок покинул российский чемпионат в 2020 году и с того момента выступает в серии А.