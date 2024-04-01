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Каррера: «Алексей Миранчук доказал, что он способен играть в серии А»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«В этом сезоне Алексей Миранчук наконец-то вышел на свой уровень и доказал, что может играть в «Аталанте», в серии А. Ему нужно было немного времени. Было видно, что он будет прогрессировать, если продолжит усердно работать», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук сыграл 28 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2025 года. Игрок покинул российский чемпионат в 2020 году и с того момента выступает в серии А.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Массимо Каррера
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
14
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 1 : 0
30.03 22:45
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Маркус Тюрам

Интер

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Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лечче

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