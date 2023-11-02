Агент Миранчука отреагировал на интерес к игроку от «Торино»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался об интересе к игроку со стороны «Торино».
«Мы рассматриваем многие варианты. Все события произойдут зимой», — цитирует агента Metaratings.ru.
В этом сезоне он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 9 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
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