Агент Миранчука отреагировал на интерес к игроку от «Торино»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался об интересе к игроку со стороны «Торино».

«Мы рассматриваем многие варианты. Все события произойдут зимой», — цитирует агента Metaratings.ru.

В этом сезоне он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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