«Сассуоло» победил «Специю» в чемпионате Италии
«Сассуоло» победил «Специю» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Доменико Берарди, оформивший дубль, Каан Айхан и Джанлука Скамакка. Единственный гол «Специи» забил Даниэле Верде.
«Сассуоло» набрал 43 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. У «Специи» 29 очков и 15-я позиция.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|29
|19
|6
|4
|55-29
|63
|
2
|Наполи
|29
|18
|6
|5
|51-21
|60
|
3
|Интер
|28
|17
|8
|3
|61-23
|59
|
4
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|
5
|Лацио
|29
|14
|7
|8
|58-42
|49
|
6
|Аталанта
|28
|13
|9
|6
|50-31
|48
|
7
|Рома
|29
|14
|6
|9
|47-35
|48
|
8
|Фиорентина
|28
|14
|4
|10
|47-37
|46
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|29
|11
|8
|10
|54-46
|41
|
11
|Торино
|28
|9
|8
|11
|34-29
|35
|
12
|Удинезе
|28
|7
|12
|9
|38-44
|33
|
13
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Венеция
|28
|5
|7
|16
|25-52
|22
|
19
|Дженоа
|29
|1
|16
|12
|22-47
|19
|
20
|Салернитана
|28
|3
|7
|18
|22-66
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.03
|20:45
|
Сассуоло – Специя
|4 : 1
|18.03
|23:00
|
Дженоа – Торино
|- : -
|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|- : -
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|19.03
|22:45
|
Кальяри – Милан
|- : -
|20.03
|14:30
|
Венеция – Сампдория
|- : -
|20.03
|17:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|20.03
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|20.03
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
Новости