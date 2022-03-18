«Сассуоло» победил «Специю» в чемпионате Италии

«Сассуоло» победил «Специю» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Доменико Берарди, оформивший дубль, Каан Айхан и Джанлука Скамакка. Единственный гол «Специи» забил Даниэле Верде.

«Сассуоло» набрал 43 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. У «Специи» 29 очков и 15-я позиция.