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«Сассуоло» победил «Специю» в чемпионате Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Сассуоло» победил «Специю» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Доменико Берарди, оформивший дубль, Каан Айхан и Джанлука Скамакка. Единственный гол «Специи» забил Даниэле Верде.

«Сассуоло» набрал 43 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. У «Специи» 29 очков и 15-я позиция.

Италия. Серия А. 30-й тур
18 мар, 20:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
4:1
Специя
Голы
Берарди, 17 (1:0), Верде, 36 (1:1), Берарди, 48 (2:1), Каан Айхан, 78 (3:1), Скамакка, 81 (4:1)
Сассуоло
Консильи Каан Айхан Мерт Мюльдюр Феррари Кирьякопулос Лопес Фраттези (Маньянелли, 85) Траоре (Оддей, 90) Матеус Энрике (Харруи, 84) Берарди (Сейде, 90) Дефрель (Скамакка, 68)
Специя
Проведель Реца Кивер Бастони Амиан Эрлич Николау Коваленко Маджоре Верде (Манай, 74) Гьяси (Агудело, 74)
Предупреждения
Матеус Энрике 20’, Берарди 44’  -  Коваленко 15’, Маджоре 55’, Эрлич 80’
Судьи
Вольпи (Италия)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород
Спартак

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
11
 Торино 28 9 8 11 34-29 35
12
 Удинезе 28 7 12 9 38-44 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
19
 Дженоа 29 1 16 12 22-47 19
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 - : -
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 - : -
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 - : -
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 - : -
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 - : -
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 - : -
20.03 17:00
Ювентус – Салернитана
 - : -
20.03 20:00
Рома – Лацио
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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
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Доменико Берарди

Сассуоло

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Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 7
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
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