Аллегри останется на посту главного тренера «Ювентуса»

Руководство «Ювентуса» планирует кадровые изменения тренерского штаба в сезоне-2022/23. При этом нынешний главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри сохранит свой пост, сообщает Sky Sport Italia.

Сообщается, что хоть Аллегри и настаивает на том, что сезон-2021/22 года рано считать провальным, боссы клуба могут заменить часть тренерского штаба.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Вильярреалу» (1:4) в 1/8 финала. В чемпионате Италии туринцы идут на четвертом месте, отставая от лидера «Милана» на семь очков.