«Милан» переиграл «Сассуоло» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате

«Милан» продолжает идти без поражений в серии А. На этот раз лидер чемпионата победила «Сассуоло». Матч 13-го тура закончился со счетом 2:1 в пользу «россонери».

В этой игре был установлен новый рекорд серии А. «Милан» забил самый быстрый гол в истории лиги.

Нападающий Рафаэл Леан отличился, когда с начала матча прошло всего 6,2 секунды.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Сассуоло» — «Милан» — 1:2 (0:2)

Голы: Леан, 1 (0:1). Салемакерс, 26 (0:2). Берарди, 89 (1:2).

«Сассуоло»: Консильи, Толян (Мерт Мюлдюр, 61), Марлон, Рожериу (Кирьякопулос, 46), Феррари, Бурабия, Джуричич (Бога, 57), Лопес, Траоре (Обианг, 86), Дефрель (Капуто, 46), Берарди.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Калюлю, Хакан Чалханоглу (Мальдини, 87), Кессье, Диас (Хауге, 57), Тонали (Крунич, 46), Леан, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 79).

Предупреждения: Кессье, 61. Берарди, 65. Калабрия, 71. Романьоли, 88.

Судья: Мариани (Италия).

20 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

«Кальяри» — «Удинезе» — 1:1 (1:0)

Голы: Ликояннис, 27 (1:0). Лазанья, 57 (1:1).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Дзаппа, Карбони, Жоау Педру (Перейро, 88), Рог (Олива, 88), Нандес, Марин, Паволетти (Чеппителли, 64), Соттиль (Симеоне, 78).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Самир, Стрюгер Ларсен (тер Авест, 89), Бонифаци (Де Майо, 90), Бекао, Перейра (Мандрагора, 78), де Пауль, Уоллас, Деулофеу (Лазанья, 54), Пуссетто (Несторовски, 78).

Предупреждения: Паволетти, 45. Нандес, 69. Перейра, 75.

Судья: Пиччинини (Италия).

20 декабря. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».