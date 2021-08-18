«Ювентус» объявил о переходе Локателли

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о переходе Мануэля Локателли. Ранее полузащитник выступал за «Сассуоло».

Указано, что игрок перешел на правах аренды до 30 июня 2023 года. При достижении определенных спортивных показателей клуб будет обязан выкупить контракт полузащитника за 25 миллионов евро. Также «Сассуоло» может получить до 12,5 млн евро бонусов в зависимости от достижений футболиста.