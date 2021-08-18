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«Ювентус» объявил о переходе Локателли

19:51
Мануэль Локателли. Фото ФК «Ювентус»
Мануэль Локателли. Фото ФК «Ювентус»
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«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о переходе Мануэля Локателли. Ранее полузащитник выступал за «Сассуоло».

Указано, что игрок перешел на правах аренды до 30 июня 2023 года. При достижении определенных спортивных показателей клуб будет обязан выкупить контракт полузащитника за 25 миллионов евро. Также «Сассуоло» может получить до 12,5 млн евро бонусов в зависимости от достижений футболиста.

23-летний игрок в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Сассуоло» в серии А и забил 4 мяча при 3 голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

Вместе со сборной Италии Локателли выиграл Евро-2020.

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Евгений Петров все материалы автора

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